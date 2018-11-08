8. Malatya Uluslararası Film Festivali 09 Kasım’da Başlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 09 – 15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor. Bu yıl Şener Şen, Perran Kutman, Cem Yılmaz, Şerif Sezer, Nuri Bilge Ceylan, Osman Sınav, Mehmet Aslantuğ gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde birçok film ve etkinlik Malatyalı sinemaseverlerle buluşacak. Sinema dünyasını Malatya’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, festivale hazır olduklarını dile getirdi. Polat, bilhassa çevre iller olmak üzere tüm Türkiye’den sinemaseverleri Malatya’ya beklediklerini ifade etti.

Basın Bülteni

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Hacı Uğur Polat



İpek Tuzcuoğlu



Suat Köçer

