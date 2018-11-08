David Yates’in yönettiği ve Jude Law, Johnny Depp, Eddie Redmayne ile Katherine Waterston’un oynadığı Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), 16 Kasım 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Grindelwald’ın amacı safkan büyücüler yetiştirmektir. Grindelwald’ın planlarını bozmak isteyen Albus Dumbledore kendisinin yardım isteğini kabul eden ama önlerinde uzanan çeşitli tehlikelerden habersiz eski öğrencisi Newt’le işbirliği yapar. Sevgi ve sadakat sınanırken, gitgide bölünen büyücülük dünyasında, en hakiki dostlar arasında ve aileler içinde saflar ve sınırlar belirlenir.

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