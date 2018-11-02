Aziz Ahmet’i Kaybettik

Efsane müzik grubu Moğollar’ın kurucularından ve ilk solisti Aziz Ahmet, 02 Kasım 2018 Cuma günü (bugün) hayatını kaybetti. 1947 yılında doğan Aziz Azmet, müzik hayatına ilk olarak Meteorlar grubunda bas gitar çalarak ve vokalistlik yaparak başladı. Grupla beraber cover parçalar üstünde çalışan Aziz Azmet’in o yıllarda piyasaya çıkmış iki plağı vardır. Aziz Ahmet, 2006 yılı yapımı Son Osmanlı: Yandım Ali adlı sinema filminde Bennet Çavuş adlı karakteri canlandırarak beyazperdeye de gelmişti. Cenazesi, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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