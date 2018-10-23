Yusuf Çim’e İranlı Partner

Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle filmiyle beyazperdeye hazırlanan Yusuf Çim, filmde İranlı güzel oyuncu Afsaneh Pakru ile kamera karşısına geçti. Filmde Yusuf Çim, ünlü bir şarkıcı olan Emre Akın karakterini canlandıracak. İstanbul’da başlanan filmin çekimlerine İran’da devam edilecek. Yapımcılığını Amir Şahab Razaviyan, Sara Ahmadi ve Mustafa Güneş’in yaptığı filmin yönetmenliğini Mehrdad Ghaffarzadeh, görüntü yönetmenliğini ise Jean Paul Seresin üstleniyor.

Basın Bülteni

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