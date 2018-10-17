12. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, bu yıl 20 – 27 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Mimarlar Odası kurulduğu 1954 yılından günümüze toplum yararına yoğun bir çalışma sürdürüyor. 12. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü nedeniyle gerçekleştirilen Mimarlık ve Kent Şenliği etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriliyor. Festivalin film gösterimleri İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova’da olmak üzere 5 ilde, toplam 8 salonda, festival kapanış töreni ise 27 Ekim 2018 gecesi İstanbul Mimarlar Odası Salonu’nda yapılacak.

Salonlar



1. ve 2. Salon Programı



3. ve 4. Salon Programı



5. ve 6. Salon Programı



7. ve 8. Salon Programı

