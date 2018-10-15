Damien Chazelle’nin yönettiği ve Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke ile Kyle Chandler’in oynadığı Ay’da İlk İnsan (First Man), 19 Ekim 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ay’a yapılan ilk insanlı yolculuğun ardındaki merak uyandırıcı ve etkileyici hikâye, Ay’a ilk ayak basan insan Neil Armstrong’u ve tarihi Apollo 11 uçuşuna giden on yılı konu alıyor. Neil Armstrong’un gözünden anlatılan duygusal ve özel hikâye James R. Hansen’in ünlü kitabından uyarlanmış. Film, tarihin en tehlikeli görevlerinden birinde Armstrong’un, ailesinin, meslektaşlarının ve ulusun kendisinin yaşadığı zaferleri ve ödenen bedelleri ele alıyor.

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