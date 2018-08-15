Funda Ersin’i Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi oyuncularından Funda Ersin, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü (bugün) hayatını kaybetti. Ediz Hun, ve Hale Soygazi’nin başrollerinde oynadığı Gariban adlı filmde rol alarak sinemaya başlayan Ersin’in rol aldığı filmler arasında Kin, Kızım Ayşe, Yayla Kızı, Bir Defa Yetmez, Gelincik, Bereketli Topraklar Üzerinde, Yolcular, Kır Gönlünün Zincirini, Düğüm, Guguk Kuşu, Kahkaha Marketi, Heykel, Sıfır Nokta, Acı Yol, Alamet-i Kıyamet: Tarikat gibi filmler var. Funda Ersin son yıllarda film ve dizi seslendirme çalışmalarına yönelmişti. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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