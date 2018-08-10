Albert Hughes’un yönettiği ve Kodi Smit McPhee, Johannes Haukur Johannesson, Natassia Malthe ile Leonor Varela’nın oynadığı Alfa Kurt (Alpha), 07 Eylül 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Avrupa’da 20.000 yıl öncesi. Kabilesinin önde gelenleriyle ilk avına çıkan genç bir adam yaralanır ve ölüme terk edilir. Kendine geldiğinde yalnızdır ve acımasız vahşi doğada hayatta kalmayı öğrenmek zorundadır. Sürüsünden ayrı düşmüş bir kurt ile birbirlerine güvenmeyi öğrenmelidirler. Sayısız tehlike atlatarak, kış gelmeden evin yolunu bulabilmek için adam ve kurt alışılmadık bir dostluk kurarlar

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