Corin Hardy’nin yönettiği ve Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet ile Charlotte Hope’un oynadığı Dehşetin Yüzü (The Nun), 21 Eylül 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Romanya’nın ücra köşesindeki bir manastırda, bir rahibe kendi hayatına kıydığında, geçmişi sorunlu bir rahip ve genç bir rahibe adayı, Vatikan tarafından olayı araştırmaları için bu bölgeye gönderilir. Sadece hayatlarını değil, inançlarını ve ruhlarını da riske atarak gelen bu ikili, ilk kez Korku Seansı (The Conjuring) adlı filmde sinemaseverleri dehşete düşüren aynı şeytani rahibeye karşı, bir savaş alanına dönüşen manastırda mücadele verirler.

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