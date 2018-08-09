Mucize 2: Aşk’ın İlk Teaser’ı Sinemaseverlerle Buluştu

Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği ve oynadığı Mucize’nin devam filmi geliyor. Sinemaseverler tarafından merakla beklenen ikinci filmin ilk teaser’ı yayınlandı. Yine Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yöneteceği Mucize 2: Aşk, 01 Mart 2019’da Türkiye, Avrupa ve Türki Cumhuriyetlerde sinemaseverlerle beyazperdede buluşacak. Dokunaklı hikâyesinin yanı sıra 1960’lı yıllar İzmir’inin ve Foça ilçesinin dönem dokusunu da göreceğimiz filmin çekimleri çok yakında başlayacak. Mucize, sinemaseverlerde derin izler bırakmış, gördüğü ilgide 2014 ve 2015 yılında vizyona giren tüm yerli ve yabancı filmleri geride bırakarak 4 milyona yakın gişesi ile kapalı gişe gösterilmişti.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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