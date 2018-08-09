Göktaşı Geliyor

Yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği, Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuna Orhan, Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Mehmet Esen, Nilay Toprak ve Yılmaz Gruda’nın rol aldığı yeni sezonun ilk büyük komedi filmi Göktaşı’nın çekimleri tamamlandı. Senaryo ve yönetmenliğini Caner Erzincan’ın üstlendiği, çekimleri Kırklareli’ne bağlı Armağan köyünde dört haftada tamamlanan filmin oyuncuları son çekim gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Trakya’nın bir köyüne göktaşının düşmesiyle köy halkının bir anda değişen hayatını anlatan film seyircisine fazlaca kahkaha vaad ediyor.

Basın Bülteni

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