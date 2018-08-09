Babamın Ceketi filminin teaser’ı görücüye çıktı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Teaser eğlenceli sahneleriyle dikkat çekti. Samimi sıcak ve bir o kadar da eğlenceli bir aile komedisi olan Babamın Ceketi uzun bir ön hazırlık döneminin ardından çekimlerini tamamladı. Çekimleri 4 hafta süren film için İstanbul’un farklı semtlerinin yanı sıra Ağva ve Dalyan’da seçilen mekânlar, senaryonun geçtiği döneme en uygun biçimde dekore edildi.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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