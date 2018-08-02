Müslüm’den Yeni Teaser Geldi

Gerçek hayat hikâyelerini sinemaseverlerle buluşturmaya devam eden Dijital Sanatlar, bu kez müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayatını beyazperdeye taşıyor. 26 Ekim’de vizyona girecek Müslüm filminden yeni teaser yayınlandı. Benzersiz ses rengi, dilden dile dolaşan şarkılarıyla Türkiye mozaiğini kendi müziğinde birleştiren Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Müslüm filminin çekimleri tamamlandı, yeni görüntüler paylaşıldı. Sanatçının bir değil birkaç film konu olacak kadar sarsıcı ve etkileyici, inişli çıkışlı hayatının satırbaşlarını güçlü bir sinematografiyle birleştiren Müslüm’de yönetmen olarak Ketche ve Can Ulkay’ın imzası bulunuyor. Filmde, Müslüm Gürses’i Timuçin Esen, büyük aşkı, hayat arkadaşı Muhterem Nur’u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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