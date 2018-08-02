Başka Çarşamba, 08 Ağustos’ta Türk Sinemasının Klasiklerinden Birini Karşınıza Getiriyor, Kırık Bir Aşk Hikayesi Bu Hafta Başka Çarşamba’da

Başka Sinema, Ömer Kavur’un unutulmaz eserlerinden Kırık Bir Aşk Hikayesi’ni restore edilmiş görüntüleriyle Başka Çarşamba’da seyircilerle buluşturuyor. Başrollerini Kadir İnanır ve Hümeyra’nın paylaştığı filmde, genç iş adamı Fuat, aile baskısı sonucunda zengin bir fabrikatörün kızıyla nişanlanır. İstemediği bu nişanın kutlamasında tanıştığı, kasabaya yeni taşınan edebiyat öğretmeni Aysel, Fuat için her şeyi değiştirecektir. Çekimleri, Ayvalık’ta yapılan film Ayvalık’ın sonbaharda da ne kadar güzel olduğunu ortaya koyuyor.

Basın Bülteni

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