Yuva ve VR Filmi Selyatağı, Venedik’te

Emre Yeksan’ın dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl 32. Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası’nda yapan ilk filmi Körfez’in ardından, ikinci filmi Yuva da dünya prömiyerini 75. Venedik Film Festivali, Biennale College – Cinema Bölümü’nde yapacak. İstos Film yapımı Yuva, Venedik Bienali çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız sinemacıları destekleyen Biennale College – Cinema’nın 2017/18 döneminde finanse etmeye layık bulduğu üç projeden biri.

Basın Bülteni

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