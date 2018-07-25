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Yuva ve VR Filmi Selyatağı, Venedik’te

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Emre Yeksan’ın dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl 32. Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası’nda yapan ilk filmi Körfez’in ardından, ikinci filmi Yuva da dünya prömiyerini 75. Venedik Film Festivali, Biennale College – Cinema Bölümü’nde yapacak. İstos Film yapımı Yuva, Venedik Bienali çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız sinemacıları destekleyen Biennale College – Cinema’nın 2017/18 döneminde finanse etmeye layık bulduğu üç projeden biri.

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