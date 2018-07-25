Malatya’dan Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov Anısına Özel Program

09 – 15 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’u doğumunun 90. yılında, eserlerinden uyarlanan filmlerle özel bir programda anacak. Yazarlığa 1952 yılında başlayan, Dağlar ve Steplerden Masallar adlı hikâye kitabıyla büyük şöhrete ulaşan ve 1963 yılında Lenin Ödülü kazanan Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un sinemaya aktarılmış eserleri 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenecek Aytmatov 90 Yaşında programında gösterilecek.

Basın Bülteni

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