Alexandre Espigares’in yönettiği ve Rashida Jones, Nick Offerman, Paul Giamatti ile Flula Borg’un seslendirdiği animasyon film Beyaz Diş (Croc Blanc – White Fang), 17 Ağustos 2018’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yarı köpek bir anne ile altına hücum yıllarında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan kurt bir babanın yavrusu olarak dünyaya gelen Beyaz Diş doğduğu günden beri diğerlerinden farklı olduğu için hep bu farklılıklarının gölgesinde kalmıştır. Film, ünlü yazar Jack London’ın Beyaz Diş’in hem kendi cinsi ile hem de insanlıkla verdiği savaşı gözler önüne seren unutulmaz kitabından uyarlandı.

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