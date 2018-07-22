Haydar Ali Albayrak’ın Türk Sinemasında Yol Ayrımı Adlı Kitabı Çıktı

60’lardan günümüze aile – kadın temalı önemli filmlere ve beyaz perdede komedi anlayışına değinen öte yandan güncel sinemayı tartışmaya açan Türk Sinemasında Yol Ayrımı, Doğu Kitabevi’nin Sosyologca Kitaplar serisinden yayımlandı. Haydar Ali Albayrak tarafından kaleme alınan ve dört ana bölümden meydana gelen kitapta yirmi üç yazıyla yakın dönem Türk Sineması mercek altına alınıyor. Kitabın ilk bölümde özellikle 80’lerde çevrilen kadın filmleri üzerinde durulurken, ikinci bölümünde komedi filmlerine yoğunlaşan yazar, üçüncü bölümde güncel politik filmlere sınıflar ve gündelik siyaset pratikleri bağlamında bakan görüşlere veriyor. Son bölümdeyse kitaba da bir anlamda adını veren Yol Ayrımı filmine, auteur yönetmen Yavuz Turgul sinemasında yaşanan değişimler çerçevesinde yaklaşılıyor. Gölge Oyunu’ndan Yol Ayrımı’na siyasal ve görsel göstergeler, imgeler ele alınıp Yavuz Turgul sinemasının dili inceleniyor.

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