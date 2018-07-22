Eva (Yönetmen: Benoit Jacquot)

Benoit Jacquot’un yönettiği ve Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy ile Marc Barbe’nin oynadığı Eva, 03 Ağustos 2018’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ölen müşterisinin yazdığı tiyatro oyun metnini çalan genç ve yakışıklı jigolo Bertrand, bir yıl sonra başarılı, popüler ve merakla takip edilen bir oyun yazarı haline gelmiştir. Artık Paris’te lüks bir dairede hayatını sürdürmekte olan yazarın tek sorunu yazması gereken yeni tiyatro oyunudur. Bu arayış içinde bir gün, gizemli ve çekici bir eskort olan Eva’yla tanışır. Aralarındaki ilişki, zamanla Bertrand’ın hayatını mahvedecek bir takıntıya dönüşecektir.

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