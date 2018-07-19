Ünlü İsimler Eski Köye Yeni Adet Galasında Buluştu

Başrollerini Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak, Haki Biçici, Nail Kırmızıgül ve Gülhan Tekin’in paylaştığı Eski Köye Yeni Adet adlı komedi filminin galası önceki akşam Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gerçekleşti. Filmin oyuncularının tam kadro katıldığı galaya ünlü isimler yoğun ilgi gösterdi. Senaryosunu ve yönetmenliğini Ferit Karahan ile Gülistan Acet’in üstlendiği Eski Köye Yeni Adet, 20 Temmuz 2018 Cuma günü vizyona giriyor.

Basın Bülteni

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Berat Efe Parlar / Burcu Kara – Ender Saraç



Burcu Özberk / Bülent Emrah Parlak – Burcu Gönder Parlak



Derya Karadaş / İsmail Ege Şaşmaz



Mehmetcan Mincinozlu / Nesrin Cevadzade



Onur Atilla – Sinem Ayyıldız / Zuhal Topal – Korhan Saygıner

