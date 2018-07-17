Milyonluk Kuş’un Şarkısı Enbe Orkestrası’na Emanet

Başrollerini Ufuk Özkan ve Gökçe Özyol’un oynadığı Milyonluk Kuş adlı komedi filmi 17 Ağustos’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin çekimleri Bakü’de 4 haftada tamamlandı. Maceralı komik hikâyesiyle oldukça merak uyandıran Milyonluk Kuş’un şarkısını Türkiye’nin en beğenilen şefi Behzat Gerçekler yönetimindeki orkestrası Enbe seslendirdi. Filmin müziklerini, daha once Sinan Akçıl ve Ziynet Sali gibi isimlere beste veren, başarılı besteci Resan Mehreliyev yaptı.

Basın Bülteni

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Behzat Gerçeker

