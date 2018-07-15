Kısalar Beyoğlu Sineması’nda Başlıyor

Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor. 21 Temmuz günü gerçekleştirilecek olan ilk program, SİYAD 2018 Kısa Film Finalistleri adını taşıyor ve SiYAD (Sinema Yazarları Derneği) Kısa Film Kurulu tarafından SİYAD Ödülleri için seçilen beş filme yer veriyor. Gösterimde yer alacak olan kısa filmler Hastabakıcı, Hinterlant, Kötü Kız, Sirayet ve Toprak. Yaklaşık bir saat sürecek kısa film programının ardından kısa filmcilerle bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Söyleşide son dönemin en çarpıcı kısa filmleri yönetmenleriyle birlikte ele alınırken, SİYAD Kısa Film Kurulu’nun kısa filme bakış kriterleri ortaya konulacak.

Afiş / İlan



Hastabakıcı (Soner Sert)



Hinterlant (Sinan Kesova)



Kötü Kız (Ayçe Kartal)



Sirayet (Nuri Cihan Özoğan)



Toprak (Alican Durbaş)

