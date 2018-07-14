Yılın İlk Yarısında Sinemaseverler Yerli Filmleri Tercih Etti

2018 yılının ilk altı ayı geride kaldı. Medya Takip Merkezi’nin Box Office Türkiye’nin raporuna dayanarak verdiği bilgilere göre, yılın ilk yarısında toplam sinema seyirci sayısının 36 milyon 989 bin 48 olduğu görüldü. Aynı raporda, yerli filmleri tercih eden seyirci sayısının 23 milyon 817 bin 914, yabancı film seyirci sayısının ise 13 milyon 171 bin 134 olduğu açıklandı. Medya Takip Merkezi’nin medya araştırmasında ise, yazılı, görsel ve internet medyasında yerli filmler içinde en çok konuşulan haber başlığının 8 bin haberle Arif V 2016 olduğu tespit edildi. Arif V 216’yı 4 bin 391 haber başlığı ile başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in yer aldığı Ailecek Şaşkınız filmi takip etti.

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