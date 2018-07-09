Gizem Şimşek Kaya’nın Türk Korku Sineması Kronolojisi – II Cilt 2016 – 2017 Adlı Kitabı Çıktı

2016 yılında 25, 2017 yılında ise 17 yapım ile Türk sinemasındaki nicel olarak hatırı sayılır bir yer edinen Türk korku sinemasının bu iki yıl içerisindeki türe ait tüm filmlerin yer aldığı, Gizem Şimşek Kaya’nın Türk Korku Sineması Kronolojisi – II. Cilt 2016-2017 adlı kitabı Pales Yayınları’ndan çıktı. Kitap, akademisyenlerin, sinemaseverlerin ve bu alanda araştırma yapmak isteyecek herkesin arayacağı tüm bilgileri içeriyor. Kronolojinin ilk cildinde olduğu gibi bu ciltte de yapımların yanı sıra; filmlerdeki korku unsurları, kullanılan nesneler ve mekânlar, din-bilim çatışması analizleri başta olmak üzere 35 ayrı tablo yer alıyor. Kitap, Türk korkuseverlerin beğeniyle arşivleyeceği bir yapıt.

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