Ramin Bahrani’nin yönettiği ve Ariane Ascaride, Jean Pierre Darroussin, Gerard Meylan ile Anais Demoustier’in oynadığı Deniz Kıyısındaki Ev (La Villa – House by the Sea), 13 Temmuz 2018’de Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Üç kardeş, hastalanan babalarının deniz kıyısındaki villasında uzun zamandan sonra tekrar bir araya gelir. Paris’te ailesinden kopuk bir hayat süren Angela, kendinden küçük bir kadına aşık olan Joseph ve ailenin ailenin butik restoranını işleten Armand, babalarının son günlerinde yanındadırlar. Ancak hiçbiri, hayatlarına giren davetsiz misafirlere hazırlıklı değildir.

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