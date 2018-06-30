Unutulmaz Müzikal Rochefortlu Kızlar, Beykoz Kundura’da

29 Haziran – 06 Temmuz arasında düzenlenen Bir Yaz Gecesi Sineması’nda unutulmaz klasikler izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Jacques Demy ile sinema tarihinin yaşayan efsanesi Agnes Varda’nın imzasını taşıyan Rochefortlu Kızlar, sinemaseverlere Beykoz Kundura’da, yıldızların altında unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatacak. Rochefortlu Kızlar, Rochefort’da yaşayan iki kız kardeş Delphine ve Solange’un kendilerini ve aşkı arayış hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

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