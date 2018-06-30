Ayla, Güney Kore Başbakanını da Ağlattı

Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin hayat hikâyesini beyazperdeye yansıtan Ayla, tüm dünyayla birlikte Güney Kore’yi de etkisi altına aldı. Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon ve beraberindeki heyet Ayla’yı izledi. Ülkenin dört bir köşesinde 320 salonda vizyona giren Ayla’yı izleyen Güney Kore Başbakanı da bu sevgi ve bağlılık hikâyesinden çok etkilenerek beğenilerini dile getirdi. Basının sorularını yanıtlayan Başbakan, “Gözyaşlarımı saklamıyorum, inanılmaz ve ilham verici bir hayat.” diye konuştu.

Basın Bülteni

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