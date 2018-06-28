Ebubekir Uyğur & Ercüment Kolay’ın yönettiği ve Vedi İzzi, Bora Cengiz, Hümeyra Şare ile Sarı’nın oynadığı Fenomen, 20 Temmuz 2018’de Derin Film dağıtımıyla Kemik Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hayatındaki en yakın arkadaşı, evinde beslediği bir muhabbet kuşu olan İzzet, kendisini toplumdan ve dış dünyadan izole ederek evinde yaşamaktadır. Tıp Fakültesinden mezun olsa da mesleğini yerine getirmeyip elektroniğe ve yazılıma yönelmiştir, böylece insanlardan kaçışını daha fazla kolaylaştırmıştır. Her ne kadar bir yabancılaşma sürecine girse de onun da sosyalleşmeye ihtiyacı vardır ve bunu sanal dünya sayesinde az da olsa gerçekleştirir.

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