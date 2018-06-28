Eski Köye Yeni Adet Filminin Fragmanı Yayınlandı

Eski Köye Yeni Adet filminin fragmanı izleyiciyle buluştu. Ferit Karahan ile Gülistan Acet’in yönettiği, başrollerini Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak, Nail Kırmızıgül, Haki Biçiçi ve Gülhan Tekin gibi usta oyuncuların paylaştığı film, 20 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 90’lı yıllarda doğum kontrolü için kadınlara spiral takılmasının ardından köyde yaşanan birbirinden komik olayları konu alan filmin fragmanı izleyiciden büyük beğeni topladı.

Basın Bülteni

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