Sinema ve Tiyatroya Olan İlgi Artıyor

2017 yılında sinema seyirci sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 23,9 artarak 68 milyon 482 bin 526 kişiye ulaştı. Medya takip kurumu Ajans Press, yapılan istatistiksel araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılında 2016 yılına oranla sinemaya ilgi arttı. Türkiye genelindeki sinema salon sayısı da yüzde 8,4 yükselirken, rakamın 2 bin 692 olduğu, Türkiye’de sinema salonu bulunmayan il sayısının ise 4 olduğu tespit edildi.

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