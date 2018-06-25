Yemek ve Sinemanın Görünmez Bağı Bu Kitapta: Gastro Sinema Çıktı

Yemek ve sinema ilişkisini inceleyen İlkay Kanık’ın Gastro Sinema kitabı Alfa Yayınları’ndan çıktı.“Modernite ile büyüsü bozulmuş dünya yeniden nasıl büyülenir?” Bu soruya cevap arayan kitap, sinemada yemeğin kullanımının metaforik temsillerinin siyasi, ekonomik, toplumsal ilişkilere dair önemli bir işlevi olduğunu da iddia ediyor. Yemeğin ana karekter olarak yıldızlaştığı ve ele alındığı sinema filmlerinde görülmektedir ki, postmodernite, Marshall McLuhan’ın deyişiyle, “orta çağa” (küresel köye) bir dönüştür ve bu bile tek başına büyünün insan hayatına sokulduğunun ipuçlarını vermektedir. Gastro Sinema’da büyünün yemek filmleri ile yeniden oluşan serüvenini okuyacaksınız.

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