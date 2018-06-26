Kelebekler, Art Film Fest 2018’den Jüri Özel Ödülü ile Döndü

Slovakya’da 1993 yılından bu yana düzenlenen Art Film Fest, bu yıl 15 – 23 Haziran 2018 tarihleri arasında Kosice şehrinde gerçekleştirildi. Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği Kelebekler festivalde; dokunaklı hikâyesi, güçlü duygusal karakterleri ve meseleleri mizahi bir şekilde ele alan üslûbuyla, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Karaçelik, Kelebekler ile Sundance Film Festivali 2018’de tDünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanan ilk ve tek yerli yapım oldu. Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Ezgi Mola gibi oyuncuların rol aldığı film, Avrupa prömiyerini ise 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında yapmıştı.

Basın Bülteni

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