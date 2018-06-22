Alexander Romanetz’in yönettiği animasyon film Sevimli Emojiler 2 (The Mojicons 2), 29 Haziran 2018’de Özen Film dağıtımıyla Vişne Produktion tarafından vizyona çıkarıldı.

Günahkâr Fidolord tarafından restore edilen Mydoom virüsü bir kez daha talihsizliklerinin başlangıcındadır. Uzaylılar Kraliçeyi yeniden yapılandırmak amacıyla Fringe’i ortadan kaldırmaya karar verirler. Ellerinde iki dikenli misyon ile Binbaşı Swanson’un yardımına ihtiyaç duyarlar. Ne yazık ki bu işlem, sistemin birçok yeniden başlatılma sorunu nedeniyle eksik kalır. Ardından Moji ve Brainpot soruşturmayı yürütür, savaşı tetikler. İnternetin varlığı tehlikededir.

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