Serap Matyaş, Sevgili Komşum’la Seyirciyle Buluşuyor

Başarılı oyuncu Serap Matyaş, senaryosunu Onur Ünlü’nün yazdığı ve Taner Elhan’ın yönettiği Sevgili Komşum filmiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Matyaş’ın iki kız kardeşten biri olan Leman karakterine hayat verdiği kara komedi türündeki film, bir apartmanda yaşanan ilginç olayları sinema perdesine taşıyor. Çekimleri İstanbul’da devam eden filmin oyuncu kadrosunda Sezin Akbaşoğulları, Selin Şekerci, Selim Bayraktar, Emre Altuğ, Ayşen Gruda, Erkan Can ve Ozan Bilen gibi başarılı isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

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