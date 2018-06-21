Güney Kore’de Ayla Rüzgarı Gala ile Başladı

Gösterime girdiği tüm ülkelerde büyük ilgiyle karşılanan Ayla filminin Güney Kore vizyonu öncesi görkemli galası 1200 kişinin katılımıyla Seul’un merkezinde yer alan CGV IP Park Mall’da yapıldı. Ayla ekibiyle birlikte, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi, Güney Kore Milli Savunma Bakanı, Kore Gaziler Bakanı, Kore sinema sektörünün en prestijli isimleri, sanat ve siyaset dünyasının büyük ilgi gösterdiği galada düzenlenen kokteylin ardından, 5 ayrı salonda filmin gösterimi gerçekleşti. Ayla filmi 21 Haziran 2018 Perşembe günü (bugün) 320 salonda gösterime girecek.

Basın Bülteni

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İsmail Hacıoğlu – Kim Eunja (Gerçek Ayla)

