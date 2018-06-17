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Küre Yayınları

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Küre Yayınları sinema kitaplarının tanıtım bültenleri ve kapak fotoğraflarına haberin devamından üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Sinema İçin Bunca Acıya Değer mi?,
Eskimeyen Filmler: Timeless Movies 2,
Biraz Mağrur Biraz Mağdur: Türk Sinemasında Kahramanlar,
Karanlıkta Işığı Yakalamak: Bir Ahmet Uluçay Derlemesi,
Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam,
Ahmet Uluçay,
Derviş Zaim,
Nuri Bilge Ceylan.

Ahmet Uluçay

Biraz Mağrur Biraz Mağdur: Türk Sinemasında Kahramanlar

Derviş Zaim

Eskimeyen Filmler: Timeless Movies 2

Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam

Karanlıkta Işığı Yakalamak: Bir Ahmet Uluçay Derlemesi

Nuri Bilge Ceylan

Sinema İçin Bunca Acıya Değer mi?

Zeki Demirkubuz

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