Jeff Tomsic’in yönettiği ve Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis ile Hannibal Buress’in oynadığı Yakalandın (Tag), 29 Haziran 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Beş arkadaş, her yıl bir ay boyunca, ilkokul birinci sınıftan beri oynadıkları elim sende oyunu için kolları sıvarlar. Çocukluk ruhlarını ve dostluklarını canlı tutmak için kendilerini, işlerini ve ilişkilerini tehlikeye atarak, birbirlerini yenmeye çalışırlar. Bu yıl, oyun, hiç yenilmemiş olan bir arkadaşlarının düğününe denk gelir. Bu da onu nihayet kolay bir hedef haline getirecektir. Ama o, arkadaşlarının gelmekte olduklarını bilmektedir ve hazırlıklıdır.

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