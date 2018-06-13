Nicolas Vanier’in yönettiği ve François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino ile François Berleand’ın oynadığı Hayat Okulu (L’ecole Buissonniere – The School of Life), 06 Temmuz 2018’de Chantier Films dağıtımıyla Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.
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Hayat Okulu
Nicolas Vanier’in yönettiği ve François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino ile François Berleand’ın oynadığı Hayat Okulu (L’ecole Buissonniere – The School of Life), 06 Temmuz 2018’de Chantier Films dağıtımıyla Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.