Nicolas Vanier’in yönettiği ve François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino ile François Berleand’ın oynadığı Hayat Okulu (L’ecole Buissonniere – The School of Life), 06 Temmuz 2018’de Chantier Films dağıtımıyla Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

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