Laurent Cantet’in yönettiği ve Marina Fois, Matthieu Lucci, Florian Beaujean ile Mamadou Doumbia’nın oynadığı Atölye (L’atelier – The Workshop), 15 Haziran 2018’de Başka Sinema dağıtımıyla Siyah Beyaz Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Marsilya yakınlarındaki küçük La Ciotat kasabasında, yaz mevsiminde bir grup genç yazar adayı, bir atölye çalışması için ünlü yazar Olivia rehberliğinde biraraya gelir. Gençlerden kasabanın endüstriyel geçmişiyle de bağ kuracak bir suç romanı yazmaları istenir. Romanında yarattığı katil karakterle kendini özdeşleştiren ve asabi tavırlarıyla oldukça sivrilen genç Antoine, atölyenin gidişatını tamamen değiştirecektir.

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