Orta Avrupa filmleri yolculuklarına Ankara’da devam ediyor. Orta Avrupa filmleri, son üç yıldır Beden ve Ruh ve Kulak Ver: Müzik ve Sinema programlarıyla İstanbul ve İzmir’de büyük ilgi görmüştü. Her iki film programından yapılan seçki, 13 Nisan 2018 günü kaybettiğimiz Çekoslovakya doğumlu büyük sinemacı Milos Forman’a saygı niteliğinde eklenen üç önemli filmiyle birlikte Ankara’daki sinemaseverlerle buluşuyor. Orta Avrupa Filmleri Ankara’da’nın gösterimleri 07 – 10 Haziran 2018 tarihleri arasında Büyülüfener Kızılay Sineması’nda gerçekleşiyor. Etkinliğin açılışı Milos Forman’ın yönettiği müzikal sinemanın başyapıtlarından 1979 yılı yapımı Hair: Bırak Güneş İçeri Girsin (Hair: Let the Sunshine in) filmi ile 07 Haziran Perşembe akşamı saat 19:00’da yapılacak.

