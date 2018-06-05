Samet Çakırtaş’ın yönettiği ve Akın Ayvaz, Şengül Kaya, Cansel Aydos ile Hakan Tolga Polat’ın oynadığı Sessiz Ol, 29 Haziran 2018’de MC Film dağıtımıyla Filmeks tarafından vizyona çıkarılıyor.

Murat ve Aslı bir gece vakti bilmedikleri bir evin odasında elleri bağlı bir şekilde uyanırlar. Odayı baygın bir genç ve küçük bir çocukla paylaştıklarını görürler. Odadan ve evden kurtulma çabalarında evin sahibi olan Suzan’ın birçok kötü sürprizi ile karşılaşırlar. Bu kaçış mücadeleleri sırasında her odada yaşanan dehşet dolu dakikalara maruz kalan Murat ve Aslı uzun gecede hayatta kalabilecekler midir? Ya da asıl kurban Suzan mıdır?

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