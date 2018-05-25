Fritz Böhm’ün yönettiği ve Bel Powley, Brad Dourif, Liv Tyler ile James Le Gros’un oynadığı Yabani (Wildling), 115 Haziran 2018’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Anna doğduğundan beri babası olarak bildiği bir adam tarafından evlerinin tavan arasında büyütülmüştür. Adam, Anna’nın geçmişini öğrenmemesi adına her şeyi yapmıştır. Ama Anna, polis memuru Ellen’ın kanatları altında gerçek dünya ile tanıştığında, sıradan biri olmadığını anlar. Normal bir hayata uyum sağlayamayan Anna ormanın vahşi özgürlüğünün çekimine kapılmış bir halde bulur kendini. Bir taraftan da içinde artarak büyüyen kan arzusunu anlamlandırmaya çalışmaktadır.

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