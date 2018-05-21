Dinçay Çetindamar’ı Kaybettik

Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı seri filmlerinin oyuncularından Dinçay Çetindamar, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü (bugün) sabaha karşı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 1956 doğumlu olan Çetindamar, bir müddet Malatya’da yaptığı kadın kuaförlüğü görevini 2 yıldır Darıca’da devam ettirmekteydi. Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki rolüyle hatırlanacak olan Çetindamar’ın cenazesi bugün Darıca’da kılınacak ikindi namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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