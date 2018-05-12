Sadi Bey’in Köpekleri köşesi, evinde bakmak için köpek satın alıp, zor geldiğinde sokağa terk edenlere ithaf edildi. Dileriz ki, sokağa attıkları köpekler rüyalarına gire, vicdan azabı ömür boyu peşlerinden gele.
Yeni eklenen köpekleri:
Sallanan Köprü, Avanos, Nevşehir;
Girne Kalesi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti;
Kale Caddesi, Çarşı Mahallesi, Bodrum, Muğla;
Küçüksu Caddesi, Kıyı Emniyeti Sosyal Tesisleri Önü, Göksu Mahallesi, Anadolu Hisarı, Beykoz, İstanbul;
İstanbul Caddesi, Yenice Mahallesi, Göynük, Bolu;
Sadi Bey’in Köpekleri
Sadi Bey’in Köpekleri köşesi, evinde bakmak için köpek satın alıp, zor geldiğinde sokağa terk edenlere ithaf edildi. Dileriz ki, sokağa attıkları köpekler rüyalarına gire, vicdan azabı ömür boyu peşlerinden gele.