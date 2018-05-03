Ross Venokur’un yönettiği ve Demi Lovato, Wilmer Valderrama, Nia Vardalos ile Ashley Tisdale’in seslendirdiği animasyon film Yakışıklı Prens (Charming), 18 Mayıs 2018’de TME Films dağıtımıyla Movie Box tarafından vizyona çıkarılıyor.

Efsane masalların bilinen prensesleri, sırasıyla Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses ve Külkedisi, hepsi aynı prense aşık olmuşlardır. Fakat bu gerçek aşk değil, yakışıklı prensin üzerindeki kara büyüdür. Yakışıklı prens büyüyü bozmak ve gerçek aşkı bulabilmek için ülkenin en profesyonel hırsızı Lenore gözetiminde çok tehlikeli bir göreve atılır. Bildiğiniz bütün masalları unutun, bu masal başka masal.

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