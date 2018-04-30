Franck Gastambide’nin yönettiği ve Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy ile Salvatore Esposito’nun oynadığı Taxi 5, 04 Mayıs 2018’de TME Films dağıtımıyla Movie Box tarafından vizyona çıkarılıyor.

Paris’ten görev yapmakta olan polis memuru Sylvain Marot (Franck Gastambide), geçici olarak Marsilya’ya atanır. Marot’un Marsilya’da son model Ferrarili bir İtalyan çetesini yakalaması gerekmektedir. Fakat çeteyi yakalamak için kendisine yardım etmesi gereken ekip arkadaşı Marsilya’nın en kötü taksi şoförünün yeğeni Eddy’dir (Malik Bentalha). Efsanevi Fransız yönetmen Luc Besson’un yarattığı sinema filmi dizisinde taksi, 5. vitese geçiyor.

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