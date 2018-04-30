8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nden Yeni Ödüller

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 09 – 15 Kasım 2018 tarihleri arasında 8.si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali hazırlıkları yoğun şekilde devam ederken festivale dair ayrıntılar da netleşmeye başladı. Ulusal sinemaya katkı amacıyla bir dizi yeniliğin hayata geçirileceği festivalin ödüllerine yenileri eklendi. Festival bu yıldan itibaren sinemamızın büyük ustası Lütfi Ömer Akad adına En İyi İlk Film Ödülü, festivali başlatan Prof. Dr. Ulvi Saran adına Jüri Özel Ödülü, Film-Yön Derneği En İyi Yönetmen Ödülü ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri verilecek.

Basın Bülteni

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Ulvi Saran

