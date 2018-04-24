7. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali, 04 – 10 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından, çocuk haklarına yönelik eserleri izleyicilerle buluşturan ve çocuk haklarına yönelik film üretimini özendirmeyi amaçlayan festival bu yıl da 3.000’den fazla izleyiciye ulaşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Unicef Türkiye Milli Komitesi, Sivil Düşün AB Programı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, Matuku Film ve Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen festival açılışı,04 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

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