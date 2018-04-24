Kamil Aydın’ın yönettiği ve Sedef Şahin, Oktay Gürsoy, Ferhat Yılmaz ile Ergun Taş’ın oynadığı Şaşkınlar Çetesi, 04 Mayıs 2018’de Derin Film dağıtımıyla Genç Populist Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hırsızlıktan hüküm giyen Nedim hapishanede tövbe etmiştir. Demir parmaklıkların arkasında aklına gelen fikirle müthiş bir icat keşfetmiştir. Tahliyesi ile birlikte yaptığı icadın seri üretimine geçip, memlekete faydalı işler yapmanın hayalini kurarken yolunun kesiştiği gizemli bir kadınla birlikte kendini yeni bir soygunun planını yaparken bulur. Şaşkınlar Çetesi üyeleri olaylar zincirini çözmeye ve mafya babalarından kurtulmaya çalışır.

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