37. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

37. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni 17 Nisan Salı gecesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde yapıldı. Gecede Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması bölümünde En İyi Film, Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Törende ayrıca Ulusal Belgesel, Kısa Film, İlk Film ve Fipresci ödülleri açıklandı.

Basın Bülteni

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37. İstanbul Film Festivali Ödülleri

Altın Lale Ulusal Yarışma

En İyi Film: Borç (Vuslat Saraçoğlu)

En İyi Yönetmen: Yol Kenarı (Tayfun Pirselimoğlu)

Jüri Özel: Kelebekler (Tolga Karaçelik)

Mansiyon: Renksiz Rüya (Hewno Bêreng / Mehmet Ali Konar)

En İyi Senaryo: Sofra Sırları (Ümit Ünal)

En İyi Kadın Oyuncu: Demet Evgar (Sofra Sırları)

En İyi Erkek Oyuncu: Tolga Tekin (Kelebekler), Tansu Biçer (Yol Kenarı)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Florent Henry (Kaçış)

En İyi Kurgu: Osman Bayraktaroğlu (Sofra Sırları)

En İyi Özgün Müzik: Canset Özge Can (Güvercin)

Altın Lale Uluslararası Yarışma

En İyi Film: Western (Valeska Grisebach)

Jüri Özel: Cocote (Nelson Carlo de los Santos Arias)

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film: Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Umut Subaşı)

Mansiyon: Doğu Yakası (Harun Durmuş)

FIPRESCI

Uluslararası Yarışma: The Rider (Chloé Zhao)

Ulusal Yarışma: Körfez (Emre Yeksan)

Ulusal Kısa Film Yarışması: Kötü Kız (Ayce Kartal)

Sinemada İnsan Hakları Yarışması: Ayaz (Frost / Sharunas Bartas)

En İyi Belgesel: Parçalar (Rojda Akbayır)

Seyfi Teoman En İyi İlk Film: Güvercin (Banu Sıvacı)

Ata Selçuk – Valeska Grisebach



Florent Henry – Gökhan Tiryaki



Kerem Ayan



Pelin Esmer – Vuslat Saraçoğlu



Tayfun Pirselimoğlu



Mehmet Ali Konar – Barbara Lorey de la Charriere



Nelson Carlo de Los Santos Arias – Tiina Lokk



Tolga Karaçelk – Selen Uçer



Ümit Ünal

